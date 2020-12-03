Свердловчане заплатили 2,2 миллиона рублей штрафа за нарушение правил пожарной безопасности в лесах региона

За прошедший пожароопасный сезон в Свердловской области 307 физическим и юридическим лицам было выписано 252 административных штрафа на общую сумму в 2 млн 235 тыс. руб. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, чаще всего физлица пренебрегали ограничениями по разведению костров во время пикников на природе. Юрлица, в свою очередь, нарушали правила очистки мест рубок от порубочных остатков

"В мае и июне при увеличении класса пожарной опасности патрулирование лесов государственными лесными инспекторами было увеличено более чем в два раза, по сравнению с началом пожароопасного сезона. В лесничествах была организована работа 190 патрульных и 45 патрульно-контрольных групп. За весь пожароопасный сезон было проведено 17400 патрулирований, что на 30% больше, чем в прошлом году. Около 1400 выходов в лес были проведены совместно с полицией и МЧС", – рассказала заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вероника Русинова.

110 штрафов было выписано физическим лицам, 38 – получили предупреждения. Шесть свердловчан стали причиной лесных пожаров на территории Сысертского, Березовского, Егоршинского и Синячихинского лесничеств. Они оштрафованы по статье "Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека".

Поскольку причиной 80% лесных пожаров является человек, а в этом году свердловчане особо пренебрегали правилами пожарной безопасности, принято решение увеличить количество рейдов в леса и в следующем году, если того потребуют обстоятельства.