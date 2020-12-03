Украина предлагает Японии "сообща отстаивать территориальную целостность"

Посол Украины в Японии Сергей Корсунский заявил, что Киев будет поддерживать позицию Токио в вопросе о принадлежности Курильских островов. Теперь Украина и Япония будут сотрудничать в вопросе "восстановления территориальной целостности". Как передаёт Infox, дипломат заявил, что Киев хочет сотрудничать с Токио в этом вопросе, поскольку проблема касается обоих государств, раз "у Незалежной отобрали Крым", а Японию "лишили Курильских островов".

Исследователь стран Азии из Токийского университета Василий Лебедев отмечает, что в Японии прекрасно понимают, что в территориальном вопросе Владимир Путин имеет свою собственную линию и не станет отдавать территории под одним лишь давлением мирового сообщества. Это довольно хорошо показал пример Крыма.

В настоящее время японцев больше беспокоят планы России разместить на острове Итуруп комплексы ПВО С300. В сентябре министр по спецпоручениям Коно Таро совершил визит на север Хоккайдо, откуда понаблюдал за Курилами и произнёс дежурные фразы о необходимости возвращения "северных территорий". Но преувеличивать значение этого факта не стоит.

"Откровенно говоря, порой, наблюдая за тем, что происходит в японской политической жизни, приходит очень стойкое ощущение, что проблема островов им нужна сама по себе чуть ли не больше самих островов. Это удобный рычаг для мобилизации националистических чувств отдельной части населения. Но проблему островов они действительно рассматривают как дело двух стран и стоят на позиции - либо все острова, а потом мирный договор, либо подождём", - рассказал эксперт Накануне.RU.

Поэтому для Токио не очень-то и важно, что по этому поводу думают страны с небольшим весом на политической арене вроде Украины. Киев может на своих картах обозначить Южные Курилы в цветах Японии, однако особых выгод это ему не принесёт.