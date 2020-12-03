В Москве с 4 декабря можно будет записаться на прививку от коронавируса - Собянин

Сергей Собянин заявил, что массовая вакцинация от коронавируса будет "обкатываться" на Москве. С 4 декабря в столице можно будет записаться на прививку. Запись будет электронной. Записаться смогут работники образования, здравоохранения всех форм собственности, а также городских социальных служб. Другими словами, представители групп риска по COVID-19.

"Президент России Владимир Владимирович Путин поручил на следующей неделе начать масштабную вакцинацию от ковида. И в первую очередь, обеспечить прививками граждан из групп риска.

В Москве создана вся технологическая и организационная цепочка вакцинации. Подобраны специализированные складские помещения, подготовлены рефрижераторы и холодильные емкости для доставки вакцины. Прививочные пункты оборудованы медицинскими холодильниками, персонал прошел специальное обучение", - написал в своем блоге Собянин.

Он отметил, что в ближайшие недели, по мере поступления больших партий вакцины, список тех, кто может первым претендовать на прививку, будет расширяться. Работа прививочных пунктов начнется 5 декабря.