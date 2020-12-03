03 Декабря 2020
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Политика В России
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Песков назвал естественной ротацией смену главы "Роснано"

В Кремле заявили, что отставка Анатолия Чубайса с поста главы "Роснано" - следствие естественного ротационного процесса.

Отвечая на вопрос, почему не было встречи Владимира Путина с Чубайсом, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что в графике не было таких планов.

Он добавил, что отсутствие Чубайса на встрече Путина с новым руководителем "Роснано" не означает, что глава государства с ним не общается и у них нет контакта, пишет "Интерфакс".

Напомним, Правительство РФ утвердило директиву, в которой рекомендовало сменить Чубайса на посту главы "Роснано". Вместо него на этот пост предлагается избрать первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова.

Ранее в Кремле сообщили, что президент Владимир Путин не планирует встречаться Анатолием Чубайсом. О его дальнейшем трудоустройстве у Пескова информации нет.

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Песков назвал естественной ротацией смену главы "Роснано"

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Теги: дмитрий песков, анатолий чубайс, роснано



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