Мишустин заявил, что правительство с исполнением бюджета в этом году справляется

Глава российского правительства сообщил, что в текущем году бюджеты нацпроектов, несмотря на кризис и пандемию, удалось увеличить.

На совещании с членами кабинета министров Михаил Мишустин заявил: "По итогам девяти месяцев 2020 года правительству удалось добиться сбалансированности бюджета и выделить средства на антикризисные меры. Соцобязательства за три квартала были выполнены в полном объеме, а финансирование нацпроектов даже выросло".

Примечательно, что сегодня же в Совете Федерации прошло совещание на тему рисков неисполнения социальных нацпроектов в 2020 году. Заместители министров, участвовавших в мероприятии, заявляли, что кассовое исполнение по многим нацпроектам к текущему моменту едва превышает 50-55%.