Карьерную технику Михеевского ГОК перевели на экологичное топливо

03 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Эрдоган начинает и выигрывает?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область
карьерный самосвал (2020) | Фото: РМК

Карьерную технику Михеевского ГОК перевели на экологичное топливо

Михеевский ГОК (входит в Группу "Русская медная компания") перевел 12 186-тонных карьерных самосвалов на двухтопливную систему с использованием сжиженного природного газа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

Технику оснастили специальным оборудованием, которое позволяет работать одновременно на дизельном и более экологически безопасном СПГ. Это позволило на 30% снизить расход дизеля без потери мощности техники. В ближайшее время долю газа планируется увеличить до 45%.

карьерный самосвал(2020)|Фото: РМК

При сгорании СПГ не выделяет твердых частиц и сернистых соединений, а также производит меньше угарного газа, чем другие традиционные виды топлива. также переоснащение увеличит срок эксплуатации двигателей и в целом сократит издержки.

В РМК принято решение расширить программу. В планах перевести на двухтопливную систему карьерные экскаваторы и погрузчики Михеевского ГОК. Первыми дополнительным оборудованием планируется оснастить экскаваторы Komatsu PC4000. Это должно произойти уже в первом квартале 2021 года.

Сегодня на сжиженном природном газе работают самосвалы на нескольких рудниках в мире: Мексике, Канаде, США и Турции.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Карьерную технику Михеевского ГОК перевели на экологичное топливо

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Михеевский ГОК, РМК, техника, СПГ,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети