Карьерную технику Михеевского ГОК перевели на экологичное топливо

Михеевский ГОК (входит в Группу "Русская медная компания") перевел 12 186-тонных карьерных самосвалов на двухтопливную систему с использованием сжиженного природного газа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

Технику оснастили специальным оборудованием, которое позволяет работать одновременно на дизельном и более экологически безопасном СПГ. Это позволило на 30% снизить расход дизеля без потери мощности техники. В ближайшее время долю газа планируется увеличить до 45%.

При сгорании СПГ не выделяет твердых частиц и сернистых соединений, а также производит меньше угарного газа, чем другие традиционные виды топлива. также переоснащение увеличит срок эксплуатации двигателей и в целом сократит издержки.

В РМК принято решение расширить программу. В планах перевести на двухтопливную систему карьерные экскаваторы и погрузчики Михеевского ГОК. Первыми дополнительным оборудованием планируется оснастить экскаваторы Komatsu PC4000. Это должно произойти уже в первом квартале 2021 года.

Сегодня на сжиженном природном газе работают самосвалы на нескольких рудниках в мире: Мексике, Канаде, США и Турции.