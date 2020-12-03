Управляющую компанию, обслуживающую пермский дом, в котором сгорела крыша, ждут проверки

В Перми прокуратура проверит управляющую компанию, которая обслуживала дом по ул. Студенческая, 20, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Надзорный орган интересует, соблюдались ли требования по содержанию и безопасной эксплуатацию общедомового имущества. Также прокуратура организовала для эвакуированных пермяков выездную приемную для оказания юридической помощи.

Возгорание кровли пятиэтажки произошло примерно в 7.00. В доме проживает 75 человек. Их эвакуировали и разместили в школе №116. Никто не пострадал. Пожарные ликвидировали горение на площади около 400 кв.м. В дальнейшем их разместят в гостинице "Спутник".

Причины пожара устанавливают органы дознания и испытательная пожарная лаборатория МЧС России по Пермскому краю.