03 Декабря 2020
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Общество Тюменская область
Руслан Кухарук (2019) | Фото: Накануне.RU

"В Тюмени есть большие заделы, создана благодатная почва, на которой можно реализовать интересные проекты"

В Тюмени есть "большие заделы, создана благодатная почва, на которой можно реализовать интересные проекты". Об этом глава города Руслан Кухарук рассказал во время выступления ан форуме "Мост", сообщили Накануне.RU в мэрии.
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В работе "Моста" приняли участие представители сферы молодёжной политики, спорта, образования и культуры, различных организаций, малого и среднего бизнеса. Глава в своем выступлении рассказал, как посетил недавно центр "Медиаполис". Там он познакомился с молодыми тюменцами, которые развивают региональные медиа и кинопроизводства, придумывая проекты, по качеству не уступающие мировым.

"Когда мы обсуждали, каким они видят будущее областного центра, я сказал, что есть цель сделать Тюмень площадкой для креативных индустрий. Когда я спросил, что вас держит в Тюмени, почему вы, такие творческие, достигшие определенных высот, о которых знают представители шоу-бизнес-индустрии, культурной сферы, образования на мировых площадках, остаётесь в Тюмени, мне ответили: "Мы любим свой город"", - сказал Кухарук.

Руслан Кухарук, форум Мост(2020)|Фото: Мэрия Тюмени

Мэр напомнил, что есть примеры появления интересных мастер-планов в результате объединения ресурсов и творчества.

"Это проект преобразования территории озера Алебашево. Сейчас мы уже заключаем контракт на рабочее проектирование событийного парка "Алебашево". Была проведена колоссальная работа, в ней принимали участие более 40 тыс. человек из общественных, молодежных, творческих, спортивных организаций. С молодежными объединениями мы активно работали над проектом развития улицы Дзержинского. В итоге получился квартал, который соединит историческую часть Тюмени с набережной", - сказал он.

Глава Тюмени добавил, что в городе "имеются большие заделы, создана благодатная почва, на которой можно реализовать интересные проекты", и уточнил, что "2021-ый объявлен Годом креативной экономики".

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"В Тюмени есть большие заделы, создана благодатная почва, на которой можно реализовать интересные проекты"

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Теги: Руслан Кухарук, Тюмень



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