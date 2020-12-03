03 Декабря 2020
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пилот, кабина, самолет, тренажер, Уральские авиалинии (2014) | Фото: Накануне.RU

"Это вопрос безопасности": авиаторы возмутились неготовностью к переходу России на новую систему навигации

Авиакомпания "Победа" отменила около 30% рейсов до конца декабря в семь российских городов - Астрахань, Ижевск, Киров, Курган, Магас (Ингушетия), Петрозаводск и Ярославль. Всего – 110 рейсов, передает РБК.

Дело в том, что для аэропортов этих городов не обновлена информация по навигации. А с 3 декабря европейская часть России перешла на новую систему навигации (в частности, высоты из метров переведены в футы). В "Победе" считают, что задержка в обновлении баз данных произошла из-за "нарушения российскими авиационными властями рекомендованных сроков публикации поправок".

Новая система охватывает 49 аэродромов и 242 новых участка воздушных трасс. Меняются схемы вылета и прилета, контрольные точки, буквенные обозначения и т.д.

Предполагается, что новая система на 50% снизит нагрузку на диспетчеров, задержки самолетов при маневрировании перед заходом на посадку в аэропорты уменьшатся более чем на 70%, сообщала Росавиация. Но десятки аэропортов оказались не готовы к вводу этой системы.

Кстати, несколько дней назад о ситуации написал пилот-инструктор "Победы" и популярный авиаблогер Алексей Кочемасов (он же Летчик Лёха): "Вопрос перехода на новые стандарты не так прост, как кажется на первый взгляд. Это огромное количество навигационных документов, которые нужно пересчитать и переиздать! Опубликовать новые схемы, с новыми значениями все в тех же футах по высотам. Обновить все базы навигационных данных по всем (ВСЕМ!) аэропортам, диспетчерским пунктам управления, обновить все схемы подходов и выходов. а кроме того еще и иностранцам выдать корректные данные, чтобы они внесли в свои сборники навигационной информации поправки. В общем, работы - вал! Что же мы имеем на данный момент? Подготовились, перешли, но как оказалось не все! Т.е. другими словами, какие-то аэропорты летают по-новому, а какие-то по-старому? Это, извините, как? Ну что же все у нас через жоп.., простите, через "тернии к звездам"-то? Ведь это совсем не праздный вопрос, это задача государственного уровня! Это вопрос безопасности, в конце концов! Мы ЛЮДЕЙ возим!".

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"Это вопрос безопасности": авиаторы возмутились неготовностью к переходу России на новую систему навигации

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Теги: аэронавигация, победа, отмена рейсов, аэродром



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