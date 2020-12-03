03 Декабря 2020
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Политика В России
Елена Мизулина (2020) | Фото: МИА Россия сегодня

Мизулина возглавила созданный в Совфеде подкомитет по гражданскому и семейному праву

Работа над поправками в Семейный кодекс продолжается. Специально для этого руководством Совета Федерации принято решение создать в Комитете по конституционному законодательству и государственному строительству специальный подкомитет по гражданскому и семейному праву. Его возглавила Елена Мизулина. Об этом сообщила сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова.
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Она назвала это хорошей новостью, свидетельствующей о том, что работа над просемейным "законопроектом семи сенаторов" будет продолжена. Сама Павлова вошла в состав подкомитета. Кроме того, в подкомитет вошли сенаторы Елена Афанасьева, Римма Галушина, Екатерина Алтабаева, Александр Башкин, Ольга Ковитиди.

На подкомитет возложена работа по вопросам гражданского и семейного права, которая будет строиться во взаимодействии с недавно созданным научно-экспертным советом. Уже весной планируется вынести новый законопроект на широкое общественное обсуждение.

Интересно, что комитет по конституционному законодательству и государственному строительству, куда вошел новый подкомитет, возглавляет Андрей Клишас, а такой же комитет в Госдуме - его "партнер" по законопроекту об экспресс-судах для отобрания детей Павел Крашенинников. Оба продвигают ювенальные инициативы.

В ноябре, после скандала с продавливанием законопроекта об экспресс-судах, оба законопроекта были отозваны. Это было названо компромиссным решением, чтобы со временем прийти к единой позиции. Председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" Павел Парфентьев тогда предположил, что частью закулисного соглашения было то, что Мизулина тоже отзывает свой проект, но в обмен возглавит подкомитет по семейной политике, что и произошло. Он также признал, что отозванный законопроект был еще сырым и был срочно внесен в Госдуму в противовес законопроекту Клишаса-Крашенинникова.

Таким образом, работа над просемейными поправками будет продолжена, но при этом "смотрящим" за ней остается ювенальщик Клишас, что сулит продолжение борьбы.

Необходимость изменения Семейного кодекса вытекает из ряда его положений. Например, в статье 77 говорится следующее: "При непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган опеки и попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей". Но так как это никак не растолковано, то опека может при удобном случае отобрать почти любого ребенка под тем предлогом, что ребенку грозит опасность.

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Мизулина возглавила созданный в Совфеде подкомитет по гражданскому и семейному праву

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Теги: Маргарита Павлова, Совет Федерации, семейный кодекс



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