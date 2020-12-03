"Не надо в этом году к нам приезжать": Власти Петербурга обратились к туристам перед новогодними праздниками

Власти Санкт-Петербурга попросили туристов не приезжать в город на Новый год из-за коронавируса.

Вице-губернатор Евгений Елин пояснил, что работу общепита и проведение концертов ограничили с целью снизить туристическую привлекательность города.

"Мы очень любим гостей, очень любим туристов, но, извините, не в этом году, - сказал Елин. - Не надо в этом году к нам приезжать".

Чиновник призвал петербуржцев встретить Новый год дома в кругу семьи, пишет "Интерфакс".

Он также отметил, что одной из причин новых ограничений стал концерт рэпера Басты в Ледовом дворце. Ранее председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко получил выговор после концертов исполнителя.

Напомним, проведением концертов возмутились не только в соцсетях и СМИ. Глава Роспотребнадзора Анна Попова пожаловалась на развлекательные мероприятия в Петербурге в условиях эпидемии премьер-министру Михаилу Мишустину. После этого власти города ввели жесткие "коронавирусные" меры, в том числе на новогодние праздники.