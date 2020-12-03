03 Декабря 2020
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спортсмен-паралимпиец, член Общественной палаты России Сергей Бурлаков (2020) | Фото: пресс-служба Уральского государственного экономического университета

Российский паралимпиец и мировой рекордсмен Сергей Бурлаков рассказал студентам УрГЭУ о преодолении себя

Российский спортсмен-паралимпиец, член Общественной палаты РФ, рекордсмен Книги рекордов Гиннеса и "Человек планеты" Сергей Бурлаков встретился со студентами Уральского государственного экономического университета.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза, встреча с гостем прошла в рамках проекта патриотического воспитания УрГЭУ "Герои среди нас". Сергей Владимирович вручил благодарственные письма Общественной палаты РФ студентам и сотрудникам университета за активное участие в развитии молодежного волонтерского движения и достижения в научно-техническом творчестве и рассказал историю своей удивительной жизни.

В 1991 году, во время службы в армии, с Бурлаковым произошел несчастный случай: молодой человек попал в страшную аварию, в результате которой перенес клиническую смерть, и врачам пришлось ампутировать ему обе стопы и кисти рук. Жизнь Сергея разделилась на "до" и "после", но, вопреки судьбе, он решил серьезно заняться спортом.

"Я хорошо помню, как очнулся в больнице весь перебинтованный и в капельницах. Ко мне зашел доктор и спросил, чем я намерен дальше заниматься в жизни. Когда я ему ответил, что спортом, он сначала не понял и переспросил. Тогда я уточнил, что хочу заниматься легкой атлетикой. На следующий день ко мне в палату пришла бригада психиатров. В то время на протезах еще никто не бегал. И сегодня я стою здесь перед вами, готов отвечать на ваши вопросы, чтобы помочь вам найти себя в этой жизни", - обратился к ребятам Сергей Бурлаков.

В 2003 году он был единственным участником с четырехкратной ампутацией на марафоне в Нью-Йорке. Сегодня Бурлаков – многократный чемпион России по легкой атлетике и плаванию среди спортсменов-инвалидов, рекордсмен России и мира, а также мастер спорта по пулевой стрельбе: им было выбито 600 мишеней из 600. Сергей также занимается боевыми искусствами.

За свои рекорды мужчина получил титул "Человек планеты". Он практикует полеты на дельтаплане с помощью специального приспособления для рук, и был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как "первый человек на планете Земля, который с четырехкратной ампутацией поднял в воздух летательный аппарат".

спортсмен-паралимпиец, член Общественной палаты России Сергей Бурлаков(2020)|Фото: пресс-служба Уральского государственного экономического университета

Спортсмен-паралимпиец является первым заместителем председателя комиссии по доступной среде и развитию инклюзивных практик. Указом президента России от 12 февраля 2019 года утвержден членом Общественной палаты РФ.

Ребята задавали Сергею Владимировичу много вопросов о мечтах, планах, страхах и мотивации. А один из студентов поинтересовался воспоминаниями о пережитой клинической смерти.

спортсмен-паралимпиец, член Общественной палаты России Сергей Бурлаков(2020)|Фото: пресс-служба Уральского государственного экономического университета

"Я помню, что "там" было вполне комфортно и не страшно. Помню диалог о том, почему я все-таки хочу вернуться обратно, понимая, как мне предстоит дальше жить. Мне очень хотелось завести семью и детей. И, думаю, что именно "там" мне пришло понимание, что нужно заниматься спортом. Я пришел в себя, а этот диалог навсегда остался свежим в моей памяти", - последовал ответ.

Гость также поделился планами на ближайшие годы. 6 ноября этого года Министерством юстиции была официально зарегистрирована Федерация Пара-Каратэ России, президентом которой стал Сергей Владимирович. Теперь он собирается развивать этот спорт среди детей с ОВЗ.

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Российский паралимпиец и мировой рекордсмен Сергей Бурлаков рассказал студентам УрГЭУ о преодолении себя

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Теги: Бурлаков, студенты, УрГЭУ



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