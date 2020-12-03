В Челябинске экс-директор "Гринфлайта" вышел на свободу по УДО

Калининский районный суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-директора "Гринфлайта" Сергея Мануйлова. Соответствующая информация опубликована на сайте суда, передает корреспондент Накануне.RU.

Решение было принято 13 ноября и уже вступило в силу. Сергей Мануйлов вышел на свободу.

Добавим, что срок Мануйлова в колонии истекал в марте 2021 г.

Напомним, в апреле 2018 года суд приговорил Мануйлова к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. С августа 2013 по сентябрь 2015 года и с февраля по июнь 2016 года осужденный злоупотребил своими полномочиями, заключив ряд заведомо невыгодных сделок, что причинило существенный вред дольщикам "Гринфлайта". От преступных действий Мануйлова 4 тыс. 320 участникам долевого строительства причинен материальный вред на общую сумму свыше 8,7 млрд руб.