Названы видеоприложения, которые могут стать предустановленными на всех смартфонах в России

Роскомнадзор составил список отечественных видеосервисов, которые, по его мнению, соответствуют ФЗ №149 "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

"В реестр аудиовизуальных сервисов (АВС) включены ориентированные преимущественно на российскую аудиторию, с посещаемостью более 100 тысяч пользователей в сутки", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Включенные в этот реестр компании смогут претендовать на предустановку своих приложений на продаваемую в России электронику – смартфоны и SmartTV. Закон о предустановке вступит в силу с 2021 года.

В список одобренных Роскомнадзором приложений попали как онлайн-кинотеатры, так и приложения эфирных телеканалов: Ivi, Megogo, More.tv, Movix, Okko, Premier, SPB TV Россия, Start, Wink, Амедиатека, Билайн ТВ, Кино1ТВ, Кинопоиск, Матч ТВ, Мегафон ТВ, МТС ТВ, НТВ ПЛЮС, Первый канал, Смотрим, Триколор кино и ТВ онлайн.

Напомним, ранее Роскомнадзор призвал отечественные IT-компании создавать русскоязычные аналоги YouTube, а российским СМИ предложил размещать свой контент на русскоязычных видеоплатформах, а американские хостинги предложил бойкотировать из-за цензуры со стороны последних.