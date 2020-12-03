В Челябинской области больше не будут строить ФАПы с жильем для фельдшера

03 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Эрдоган начинает и выигрывает?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область
новый ФАП, деревня Ключи, (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области больше не будут строить ФАПы с жильем для фельдшера

В Челябинской области с 2021 года не будут строить фельдшерско-акушерские пункты. Теперь минздрав будет приобретать уже готовые модульные ФАПы. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-губернатор Сергей Шаль, передает корреспондент Накануне.RU.

Министр строительства и инфраструктуры региона Виктор Тупикин рассказал, что в этом году по линии министерство шло строительство девяти ФАПов. Объекты планируется сдать в эксплуатацию до конца года. Были проблемы с объектов в Уйском районе, где местная администрация предоставила земельный участок практически в котловане, минстрой на это решение не согласился. Администрации поручили найти новое место, а ФАП было принято решение возвести в селе Тюлюк Катав-Ивановского района.

При этом министр подчеркнул, что со строительством ФАПов существуют проблемы. Это мелкие объекты, которые рассредоточены по области, поэтому возникают проблемы с выбором подрядчика. Те, кто заявляются, как правило, не имеют достаточных оборотных средств и возможностей для строительства.

В связи с этим принято решение с 2021 года не строить ФАПы, а приобретать уже готовые модульные.

Как уточнила первый вице-губернатор Ирина Гехт, в настоящий момент в регионе два формата ФАПов. По линии минстроя предполагают капитальное строительство с жильем для фельдшера в этом же здании. Однако практика показала, что для фельдшеров удобнее отдельное жилье. Поэтому в этом году завершено возведение такого типа ФАПов.

"По линии минздрава шло приобретение модульной конструкции. По этому варианту идет вся страна. Это более дешевый вид строительства – порядка 6 – 6,5 млн вместе с оборудованием стоит такой ФАП. Это и более быстрое возведение, поэтому со следующего года основные объемы стройки ФАПов пойдут через минздрав и будут включать только ФАП без жилья для фельдшеров", - подчеркнула она.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Челябинской области больше не будут строить ФАПы с жильем для фельдшера

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ФАП, строительство, сергей Шаль, Ирина Гехт,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети