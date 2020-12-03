В Челябинской области больше не будут строить ФАПы с жильем для фельдшера

В Челябинской области с 2021 года не будут строить фельдшерско-акушерские пункты. Теперь минздрав будет приобретать уже готовые модульные ФАПы. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-губернатор Сергей Шаль, передает корреспондент Накануне.RU.

Министр строительства и инфраструктуры региона Виктор Тупикин рассказал, что в этом году по линии министерство шло строительство девяти ФАПов. Объекты планируется сдать в эксплуатацию до конца года. Были проблемы с объектов в Уйском районе, где местная администрация предоставила земельный участок практически в котловане, минстрой на это решение не согласился. Администрации поручили найти новое место, а ФАП было принято решение возвести в селе Тюлюк Катав-Ивановского района.

При этом министр подчеркнул, что со строительством ФАПов существуют проблемы. Это мелкие объекты, которые рассредоточены по области, поэтому возникают проблемы с выбором подрядчика. Те, кто заявляются, как правило, не имеют достаточных оборотных средств и возможностей для строительства.

В связи с этим принято решение с 2021 года не строить ФАПы, а приобретать уже готовые модульные.

Как уточнила первый вице-губернатор Ирина Гехт, в настоящий момент в регионе два формата ФАПов. По линии минстроя предполагают капитальное строительство с жильем для фельдшера в этом же здании. Однако практика показала, что для фельдшеров удобнее отдельное жилье. Поэтому в этом году завершено возведение такого типа ФАПов.

"По линии минздрава шло приобретение модульной конструкции. По этому варианту идет вся страна. Это более дешевый вид строительства – порядка 6 – 6,5 млн вместе с оборудованием стоит такой ФАП. Это и более быстрое возведение, поэтому со следующего года основные объемы стройки ФАПов пойдут через минздрав и будут включать только ФАП без жилья для фельдшеров", - подчеркнула она.