Минюст решил убрать из городов все колонии и СИЗО

Глава Минюста России Константин Чуйченко заявил о проработке возможности удаления из городов всех колоний и СИЗО - разрабатывается пилотный проект.

Решение Чуйченко объяснил необходимостью "убрать от людей действительность, связанную с лишением свободы". Об этом министр заявил в эфире "Россия - 24".

Он также отметил, что ФСИН должна быть более гуманной, а в центре внимания работы сотрудников должен быть человек, несмотря на то, что он совершил преступление.

Ранее сотрудники ФСИН попадали в громкие скандалы, связанные с пытками и избиением заключенных. Один из самых громких произошел в Ярославской области. Недавно суд вынес оправдательный приговор в отношении руководителей исправительной колонии №1 УФСИН по Ярославской области Дмитрия Николаева и Игита Михайлова.