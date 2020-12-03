03 Декабря 2020
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суд по ДТП 4.12.2016, судебный пристав, уголовное дело (2018) | Фото: Накануне.RU, Ирина Мишина

Процесс по делу депутата Коркина не будут переносить из Серова в Екатеринбург

Свердловский областной суд отказал депутату Законодательного собрания региона Александру Коркину в передаче его дела из Серова в Екатеринбург.

Напомним, ранее защита Коркина, которого обвиняют в непредумышленном убийстве, просила передать уголовное дело парламентария из Серовского районного суда в Екатеринбург, где бы и проходило его дальнейшее рассмотрение. Адвокат объяснял это тем, что "очень много времени уходит на дорогу". А сам депутат отмечал, что зимой дорога "особенно опасна".

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, сегодня в ходатайстве адвоката о передаче дела было отказано.

"Решение не вступило в законную силу. Оно может быть обжаловано сторонами в течение 10 суток со дня получения копии мотивированного решения по делу", - пояснили в облсуде.

Напомним, сам Александр Коркин полагает, что его судят исключительно "из-за его статуса".

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Процесс по делу депутата Коркина не будут переносить из Серова в Екатеринбург

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Теги: Коркин, убийство, дело, Серов, Екатеринбург



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