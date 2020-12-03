Процесс по делу депутата Коркина не будут переносить из Серова в Екатеринбург

Свердловский областной суд отказал депутату Законодательного собрания региона Александру Коркину в передаче его дела из Серова в Екатеринбург.

Напомним, ранее защита Коркина, которого обвиняют в непредумышленном убийстве, просила передать уголовное дело парламентария из Серовского районного суда в Екатеринбург, где бы и проходило его дальнейшее рассмотрение. Адвокат объяснял это тем, что "очень много времени уходит на дорогу". А сам депутат отмечал, что зимой дорога "особенно опасна".

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, сегодня в ходатайстве адвоката о передаче дела было отказано.

"Решение не вступило в законную силу. Оно может быть обжаловано сторонами в течение 10 суток со дня получения копии мотивированного решения по делу", - пояснили в облсуде.

Напомним, сам Александр Коркин полагает, что его судят исключительно "из-за его статуса".