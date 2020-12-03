В Мотовилихинском районе ввели режим повышенной готовности из-за пожара в пятиэтажке

В Мотовилихинском районе Перми из-за пожара в доме по ул. Студенческая, 20 введен режим повышенной готовности. Об этом Накануне.RU сообщили в городской администрации.

На заседании комиссии по ЧС с участием жителей пятиэтажки, представителей городской и районной администрации было принято решение о восстановлении кровли и пострадавших квартир. Ситуация признана аварийной.

"Сотрудники полиции будут пускать людей в квартиры, чтобы они забрали вещи и документы. Затем будет проводиться обследование дома. Первоочередная задача – обеспечить контур отопления. Специалисты обследуют кровлю, управляющая компания совместно с администрацией района и городским департаментом ЖКХ будут работать над восстановлением отопления. Работа с жителями продолжается, они обеспечены питанием, медицинской помощью", - сообщил глава Мотовилихинского района Александр Хаткевич.

Всего в доме проживают 75 человек. 48 разместили в школе №116. Тем, кому необходимо жилье, смогут временно разместиться в гостинице "Спутник" или в помещениях маневренного фонда на улице Народовольческой, 42.

Возгорание кровли пятиэтажки произошло примерно в 7.00. Пожарные ликвидировали горение на площади около 400 кв.м. Пострадавших нет. Губернатор поручил оказать помощь погорельцам.

Причины пожара устанавливают органы дознания и испытательная пожарная лаборатория МЧС России по Пермскому краю.