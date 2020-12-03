Во всем виноват COVID-19: свердловский депутат, обвиняемый в убийстве, снова не явился на суд

Депутат свердловского Заксобрания Александр Коркин во второй раз не явился на суд по обвинению политика в непредумышленном убийстве. На сей раз причина неявки заболевание коронавирусом. Как передает Накануне.RU соответствующую справку Свердловскому областному суду предоставил защитник Коркина Владимир Ефремов.

Узнать подробности того как протекает COVID-19 у заболевшего депутата пока не удалось. На звонок он не ответил.

Напомним, что ранее либерал – демократ не явился на суд в Серов предпочтя суду над собой заседание свердловского парламента. 17 ноября член фракции ЛДПР все – таки доехал до здания суда, где заявил ходатайство о необходимости переноса процесса в Екатеринбург. По словам Коркина, трасса Серов - Екатеринбург особо опасна для передвижения в зимнее время года.

Напомним, что Коркина обвиняют в непредумышленном убийстве. Загадочное происшествие случилось в сентябре 2019 года на реке Сосьва. Член фракции ЛДПР в свердловском парламенте катался вместе с компанией на лодке рядом с поселком Гари. В ходе прогулки по воде один из ее участников Сергей Титов получил огнестрельное ранение в голову. Мужчина проходил лечение в течение пяти месяцев, однако все-таки скончался в больнице. Поначалу все участники лодочного заезда утверждали, что Сергей сам себя застрелил, проявив неосторожность. История просочилась в СМИ летом 2020 года. Лишь после этого Коркин стал обвиняемым по делу о непредумышленном убийстве - по данным следствия, стрелял именно он. Судебный процесс должен был стартовать в октябре, однако был перенесен из-за болезни депутата, который, впрочем, в тот день пришел на заседание заксобрания. Затем Коркин и вовсе заявил, что его судят исключительно из-за статуса.