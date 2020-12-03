Между Венгрией и Украиной новый скандал из-за венгров Закарпатья

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто записал видеообращение к своим коллегам по НАТО, в котором рассказал о преследовании венгров на Украине. Поводом послужили обыски, проведенные СБУ у главы венгерского фонда "Эган Эде" Ласло Брензовича. Фонд помогает предпринимателям - этническим венграм.

СБУ искала доказательства причастности фонда к деятельности, направленной на "нарушение государственного суверенитета Украины". Были изъяты компьютеры, носители информации. СБУ также озаботилась исполнением венгерского гимна депутатами села Сюрте в Закарпатской области, который спели его после принятия присяги (по итогам местных выборов) и исполнения гимна Украины.

"Общество венгерской культуры Закарпатья" заявило, что это акция по запугиванию венгров и препятствованию их деятельности. А исполнение венгерского гимна практикуется давно и не запрещено законом, когда речь идет о торжественных мероприятиях, где не принимаются решения. При этом подчеркнуто, что на венгров "пять лет регулярно оказывается давление".

Сийярто заявил, что такие действия Украины неприемлемы для страны, которая хочет в НАТО. И пообещал поднять этот вопрос на встрече министров иностранных дел ЕС 7 декабря. Он также призвал ОБСЕ вмешаться в инцидент и направить наблюдателей на Закарпатье.

Депутаты Европарламента от правящей партии Венгрии "Венгерский гражданский союз" ("Фидес") опубликовали заявление, в котором обвинили Украину в создании на Закарпатье "ситуации гражданской войны".

В свою очередь, Минюст Украины намерен обратиться в суд, чтобы запретить партию венгров Украины "КМКС". Формальным поводом может быть то, что в течение 10 лет партия не выдвигала своих кандидатов на выборах президента и Рады. Судя по всему, нового обострения отношений между Киевом и Будапештом не миновать, так как закарпатский губернатор заявил, что Брензовичу будет объявлено подозрение.

Напомним, в 2017 году, после принятия Киевом нового закона об образовании, отношения ухудшились, но через время удалось прийти к некоторому компромиссу. При этом они не нормализовались полностью, так как Венгрия регулярно поднимает "украинский вопрос" в НАТО и ЕС.