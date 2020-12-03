В Прикамье за сутки скончался 41 пациент с COVID-19

В Пермском крае за минувшие сутки скончался 41 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Информация об этом размещена на сайте регионального оперштаба по противодействию коронавирусу, передает корреспондент Накануне.RU.

Этот показатель стал рекордным для региона с начала пандемии. Отметим, что 16 человек умерли от коронавируса. Оставшиеся 25 - от сопутствующих заболеваний. Всего с коронавирусом скончались 675 пациентов, и 376 - пациенты с сопутствующими заболеваниями.

Добавим, что за сутки в регионе выявлено 307 новых случаев заражения COVID-19: 144 человека проходят лечение в больницах, 163 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Из новых инфицированных – 114 мужчин, 190 женщин и три ребенка (два мальчика и девочка). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 33 человека, 134 человека в возрасте 45-65, 137 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.

Также отметим, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем Instagram анонсировал поступление в регион первой партии вакцины от коронавируса "в ближайшее время". По словам главы региона, партия рассчитана на 2249 человек. В первую очередь, планируется прививки поставят медицинскому персоналу.