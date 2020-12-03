03 Декабря 2020
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Экономика Свердловская область
ртутный градусник (2015) | Фото: btblady.com

Из свердловских аптек исчезли ртутные градусники. В УФАС рассказали, что произошло

В Свердловском УФАС России назвали причину отсутствия в аптеках региона ртутных градусников. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщил глава антимонопольного ведомства Дмитрий Шалабодов.
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По его словам, к ним поступает много жалоб либо на рост цен на ртутные градусники, либо их полное отсутствие в аптечной сети.

"Здесь вопрос связан с тем, что РФ подписала международную конвенцию в части обращения с ртутными отходами и медицинскими изделиями, содержащими ртуть. Сейчас проводится постепенное изъятие из оборота тех медизделий, которые содержат ртуть в чистом виде", - рассказал руководитель УФАС.

Он добавил, что в связи с этим многие аптеки столкнулись с дефицитом ртутных термометров.

"Но существуют и другие: спиртовые, электронные. Хотя некоторые говорят, что это не совсем равноценная замена", - заключил Шалабодов.

Также глава Свердловского УФАС дал свой совет, как бороться с назойливыми рекламщиками.

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Из свердловских аптек исчезли ртутные градусники. В УФАС рассказали, что произошло

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Теги: градусники, аптеки, УФАС



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