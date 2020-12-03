Из свердловских аптек исчезли ртутные градусники. В УФАС рассказали, что произошло

В Свердловском УФАС России назвали причину отсутствия в аптеках региона ртутных градусников. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщил глава антимонопольного ведомства Дмитрий Шалабодов.

По его словам, к ним поступает много жалоб либо на рост цен на ртутные градусники, либо их полное отсутствие в аптечной сети.

"Здесь вопрос связан с тем, что РФ подписала международную конвенцию в части обращения с ртутными отходами и медицинскими изделиями, содержащими ртуть. Сейчас проводится постепенное изъятие из оборота тех медизделий, которые содержат ртуть в чистом виде", - рассказал руководитель УФАС.

Он добавил, что в связи с этим многие аптеки столкнулись с дефицитом ртутных термометров.

"Но существуют и другие: спиртовые, электронные. Хотя некоторые говорят, что это не совсем равноценная замена", - заключил Шалабодов.

Также глава Свердловского УФАС дал свой совет, как бороться с назойливыми рекламщиками.