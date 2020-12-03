Пора снова переписывать: в правительстве видят риск неисполнения целей нацпроектов

В Совете Федерации сегодня обсуждали "реализацию нацпроектов в социальной сфере в условиях эпидемии коронавируса". Точнее, обсуждали как раз риск того, что проекты окажутся не реализованными, а цели – недостигнутыми. В Счетной палате указывают: в нацпроектах и раньше-то не были четко прописаны цели, а сейчас и подавно пора переписать целевые показатели, потому что достигнуть их в ближайшее время будет нереально.

Как оказалось, риск недостижения целевых показателей (или попросту срыва) есть по всем социальным нацпроектам: "Демография", "Здравоохранение", "Производительность труда и поддержка занятости". Причем могут быть сорваны ключевые направления, например, по росту продолжительности жизни и сокращению смертности. Винят, разумеется, коронавирус.

Оказалось, что за пенсионерами невозможно ухаживать, если они сами не приходят на профосмотры и в геронтологические центры. Частные детские сады не подают заявки на оказание поддержки (непонятно, правда, что мешает строить государственные садики – по ним кассовое исполнение тоже далеко от ста процентов). На уровне кабинета министров ведомства жалуются на нехватку средств, но уже заместители министров сообщают, что исполнение бюджетной росписи по нацпроектам редко где сильно превышает 50%. Самые высокие показатели исполнения у нацпроекта "Демография" – аж 75% к последнему месяцу года.

Аудитор Счетной палаты Сергей Шторгин отметил, что в нацпроекте "Демография" риск невыполнения имеется по шести из семи показателей достижения целей. И среди них, например, ожидаемая продолжительность жизни. "Причина - увеличение числа умерших, в том числе из-за коронавируса. Есть риски и по диспансеризации. Программа выполнена всего на треть. По обеспеченности геронтологическими центрами – 37% от плана выполнено на 30 сентября. Рост смертности мужчин и женщин трудоспособного возраста связан с приостановлением профосмотра и диспансеризации", - перечисляет аудитор.

Он указывает, что паспорта многих нацпроектов и федеральных программ внутри них нуждаются в корректировке и даже переписывании, потому что они никак не увязаны с наццелями и вообще не имеют четких критериев исполнения.

В Минтруда полагают, что придется переписывать нацпроекты с учетом новых реалий. Например, раньше нацпроект по поддержке занятости был в основном направлен на женщин, находящихся в отпуске по уходу за детьми. Теперь его надо изменить: без работы остались и мужчины, и женщины без детей.