Главу Свердловского УФАС атаковали назойливые рекламщики. Он дал совет, как с ними бороться

В управлении антимонопольной службы по Свердловской области дали совет, как правильно бороться с навязываемой рекламой. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказал глава ведомства Дмитрий Шалабодов.

В качестве примера он привел знакомый многим способ: на мобильный телефон поступает звонок с неизвестного номера, и после нескольких секунд вызов прекращается. После этого абонент, видя попущенный вызов, сам перезванивает на этот номер и слышит автоответчик с рекламным сообщением.

"В этом случае требование о предварительном согласии (на получение информации, - прим. ред.) по закону уже не действует. Потому что не к вам обратились с просьбой получить согласие, а вы сами позвонили, и этим звонком выразили свое желание получить эту информацию", - разъяснил руководитель Свердловского УФАС.

Также он поделился собственным опытом.

"Мне тоже поступают такие звонки и SMS-сообщения. И если я вижу, что абонент, который звонит, мне не знаком, я просто не беру трубку или не перезваниваю. Чтобы уйти от такого назойливого предложения, необходимо не отвечать, чтобы не слушать подобную рекламу. Если есть необходимость ее прослушать – пожалуйста. Каждый имеет такую возможность", - отметил Дмитрий Шалабодов.

Как сообщало Накануне.RU, также в Свердловском УФАС не видят ничего плохого в том, что конкурс на возведение новогодней ели и ледового городка в центре Екатеринбурга годами выигрывает одна и та же фирма.