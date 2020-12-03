Подписана директива об отставке Чубайса

Правительство РФ утвердило директиву, в которой рекомендовало сменить Анатолия Чубайса на посту главы "Роснано".

Напомним, вместо него на этот пост предлагается избрать первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова.

Директива предписывает членам совета директоров поддержать проект решения, в соответствии с которым Куликов будет избран на должность сроком на пять лет.

Кроме того, участники должны отдать свой голос за досрочное прекращение полномочий Чубайса в "Роснано".

Ранее в Кремле сообщили, что президент Владимир Путин не планирует встречаться Анатолием Чубайсом.