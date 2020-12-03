Суточная заболеваемость коронавирусом в России перевалила за 28 тысяч
За последние сутки в России выявлено 28 145 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 21,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 554 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 29 502 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлен 2 375 546 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 41 607 летальных исходов, выздоровел 1 859 851 человек.
Вот как выглядит распределение новых случаев по регионам. Почти половина приходится на первую пятерку регионов-лидеров по заболеваемости.
Москва - 7750
Санкт-Петербург - 3692
Московская область - 1193
Нижегородская область - 481
Республика Карелия - 472
Архангельская область - 399
Свердловская область - 382
Вологодская область - 359
Воронежская область - 353
Хабаровский край - 338
Ростовская область - 337
Красноярский край - 333
Пермский край - 307
Челябинская область - 298
Республика Коми - 291
Мурманская область - 286
Иркутская область - 271
Забайкальский край - 265
Ульяновская область - 261
Самарская область - 260
Саратовская область - 255
Республика Бурятия - 250
Волгоградская область - 249
Омская область - 247
Кировская область - 245
Республика Крым - 244
Приморский край - 235
Ставропольский край - 232
Алтайский край - 223
Ханты-Мансийский автономный округ - 220
Республика Саха (Якутия) - 214
Новгородская область - 213
Тверская область - 213
Ленинградская область - 210
Псковская область - 199
Томская область - 199
Ямало-Ненецкий автономный округ - 191
Калининградская область - 191
Ярославская область - 186
Новосибирская область - 186
Оренбургская область - 183
Республика Хакасия - 182
Удмуртская Республика - 179
Белгородская область - 177
Тульская область - 175
Кемеровская область - 173
Пензенская область - 171
Краснодарский край - 170
Курская область - 169
Тюменская область - 162
Ивановская область - 161
Орловская область - 153
Астраханская область - 153
Амурская область - 152
Калужская область - 151
Брянская область - 145
Смоленская область - 144
Республика Башкортостан - 141
Липецкая область - 140
Владимирская область - 140
Сахалинская область - 138
Костромская область - 135
Тамбовская область - 129
Республика Чувашия - 125
Чеченская Республика - 122
Рязанская область - 119
Республика Дагестан - 117
Республика Алтай - 107
Курганская область - 105
Республика Калмыкия - 98
Республика Адыгея - 97
Кабардино-Балкарская Республика - 97
Республика Тыва - 92
Карачаево-Черкесская Республика - 92
Республика Мордовия - 89
Республика Татарстан - 87
Республика Ингушетия - 85
Республика Северная Осетия-Алания - 79
Камчатский край - 78
Севастополь - 72
Республика Марий Эл - 49
Магаданская область - 43
Еврейская автономная область - 31
Чукотский автономный округ - 7
Ненецкий автономный округ - 1