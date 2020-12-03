Суточная заболеваемость коронавирусом в России перевалила за 28 тысяч

За последние сутки в России выявлено 28 145 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 21,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 554 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 29 502 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлен 2 375 546 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 41 607 летальных исходов, выздоровел 1 859 851 человек.