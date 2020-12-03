Пограничники ФСБ изъяли груз запрещенных медицинских препаратов, следовавших в Екатеринбург

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области выявили на пропускном пункте "Бугристое" крупную партию биологически активных добавок, следовавшую из Казахстана. БАДы предназначались для распространения на территории Уральского округа, следовали в Екатеринбург, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пограничного ведомства.

Всего при досмотре было обнаружено более 18 тыс.капсул различных сильнодействующих препаратов, которые предназначались для реализации на территории Уральского региона. В ходе осмотра грузового транспортного средства, следовавшего на въезд в Россию, пограничниками выявлены биологически активные добавки иностранного производства.

Среди них "Билайт", 5 коробок (всего 450 капсул); "V7", 3 упаковки по 30 капсул в каждой (всего 90 капсул); "Королевский Билайт", 1 упаковка по 96 капсул (всего 96 капсул); "sHeN Shi", 10 коробок по 150 грамм в каждой (всего 1500 грамм); "jiaSumei", 2 коробки по 150 грамм в каждой (всего 300 грамм) и другие. Кроме того, удалось обнаружить 5400 грамм препаратов, предположительно содержащих запрещенное к свободному обороту на территории РФ сильнодействующее вещество "сибутрамин".

"Сибутрамин" является лекарственным средством, которое применяется при лечении заболеваний, связанных с избыточным весом. С 2008 года реализация сибутраминосодержащих препаратов, подлежащих специальному учету, разрешена только в аптеках по рецепту особой формы. Добавки с содержанием "сибутрамина" производятся на территории иностранных государств и не являются зарегистрированными медицинскими препаратами, разрешенными к свободной продаже на территории Российской Федерации.