Федерация направила больше миллиарда студентам Прикамья, работающими с "ковидными" больными

В Пермском крае студенты-медики, работающие с "ковидными" пациентами, получат первые выплаты, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Деньги студентам поступят уже в этом месяце. Учащиеся медицинского университета получат по 10 тыс. руб за каждый месяц, студенты, которые учатся по программам среднего профессионального медицинского образования - по 7 тыс. руб.

В общей сложности на выплаты студентам из федеральной казны направлено более 1,1 млрд руб.