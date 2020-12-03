03 Декабря 2020
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Экономика В России
кошелек, мелочь, зарплата, долг (2016) | Фото: punkt-a.info

Экономисты предрекают медленное восстановление реальных доходов россиян

Резкий спад сокращавшихся из-за пандемии доходов россиян не сменится быстрым восстановлением в следующем году, заявила главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Эксперт считает, что провал в доходах может быть преодолен лишь к концу 2022 года. В 2021 году доходы россиян в лучшем случае увеличатся на 2% после спада на 5% по итогам нынешнего года.

Как отмечает РБК, прогноз Альфа-банка пессимистичнее, чем официальный прогноз Минэкономразвития, которое считает, что в 2020 году реальные доходы упадут на 3%, в 2021 году вырастут на те же 3%, а затем будут расти на 2,4–2,5%.

По словам директора института "Центр развития" НИУ ВШЭ Натальи Акиндиновой, предпосылок для быстрого восстановления нет. После небольшого отскока в 2021 году существует риск стагнации реальных располагаемых доходов, которые так и не смогли вернуться на докризисный уровень 2013 года.

Напомним, Счетная палата в 2020 году ожидает снижения реальных доходов населения на 2,5%, и в следующем году они даже не вернутся на уровень 2019 года. Прогнозы осложняются высокой неопределенностью, связанной с распространением коронавируса, отмечает контрольное ведомство.

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Экономисты предрекают медленное восстановление реальных доходов россиян

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Теги: реальные доходы, экономисты



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