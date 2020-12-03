УФАС не интересует, почему ледовый городок в Екатеринбурге годами строит одна и та же компания

В Свердловском УФАС России не видят ничего плохого в том, что конкурс на возведение новогодней елки и ледового городка в центре Екатеринбурга выигрывает одна и та же фирма. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил глава ведомства Дмитрий Шалабодов.

Напомним, 23 ноября, в уральской столице началось возведение ледового городка на Площади 1905 года. Подрядчиком, как и много лет до этого, выступает компания "Айс-Проект 2000".

По словам Шалабодова, антимонопольная служба рассматривает либо жалобы участников закупки, либо начинает проверку по обращениям о нарушении законодательства.

"Эти обращения могут направить как общественники, так и СМИ и правоохранительные органы. В части елки, которая устанавливается на центральной Площади 1905 года, ни одного обращения не было, и не было жалоб участников закупок. Поэтому, если такие обращения будут, то мы их, конечно, рассмотрим", - заверил руководитель Свердловского УФАС.

Также он ответил на вопрос – хорошо или плохо, что одна и та же компания выигрывает конкурс на установку.

"А почему вы считаете, что это плохо? Плохо – если ограниченная конкуренция, если кроме этой компании никто не может участвовать в закупке, либо ее отклоняют на незаконных основаниях. Или не подписывают контракт, или тот контракт, который исполнен, не оплачивается. Вот это плохо. А то, что выигрывает одна и та же компания… Если все это в нормах и рамках действующего законодательства, и процедура соблюдена – ничего плохого в этом нет", - заключил Дмитрий Шалабодов.

Как сообщало Накануне.RU, в этом году организаторы праздника в Екатеринбурге решили отказаться от возведения на площади горок и аттракционов из-за ситуации с коронавирусом.