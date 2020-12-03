03 Декабря 2020
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Общество Челябинская область
Аварийное жилье (2018) | Фото: permkrai.ru

В Челябинской области в 2021 году на расселение аварийного жилья направят порядка 2,3 млрд рублей

В Челябинской области на расселение аварийного жилья в 2021 году направят почти 2,3 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции сообщил министр строительства и инфраструктуры региона Виктор Тупикин, передает корреспондент Накануне.RU.

На реализацию этой программы в бюджете региона предусмотрено 1 млрд 592 млн рублей. По решению Фонда содействия реформированию ЖКХ региону выделены дополнительные лимиты в размере 705 млн рублей.

Кроме того, в областном бюджете предусмотрены средства на выплаты молодым семьям для приобретения или строительства жилья. В 2021 году объем средств составит 209 млн рублей. Социальные выплаты планируется предоставить 432 молодым семьям.

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В Челябинской области в 2021 году на расселение аварийного жилья направят порядка 2,3 млрд рублей

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Теги: аварийное жилье, переселение, молодая семья,



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