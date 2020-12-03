03 Декабря 2020
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Общество Челябинская область
Новые автобусы в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале в 2020 году закупили 64 единицы общественного транспорта для шести муниципалитетов

В Челябинской области в 2020 году закупили 64 единицы общественного транспорта. Об этом на пресс-конференции сообщил министр дорожного строительства и транспорта региона Алексей Нечаев, передает корреспондент Накануне.RU.

Так, до 10 декабря в Челябинск поступят 36 автобусов. Также автобусы были закуплены для Троицка и Кунашакского района, трамваи – для Златоуста и Магнитогорска, а для Миасса – два троллейбуса.

При этом министр признал, что этого мало. В текущем году региону не удалось получить федерального финансирования на обновление общественного транспорта. У области отсутствовали документы по транспортному планированию. Однако до конца года появится транспортная схема Челябинской агломерации, это позволит региону претендовать на федеральные средства.

"Мы сможем с помощью данных нормативных документов участвовать в программа федерального субсидирования", - отметил министр.

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На Южном Урале в 2020 году закупили 64 единицы общественного транспорта для шести муниципалитетов

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Теги: общественный транспорт, автобус, трамвай,



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