Цифровые технологии потребляют уже 12% всей вырабатываемой в мире энергии - член президиума СВОП

Цифровые технологии требуют все больше и больше энергии и обусловливают все больше выбросов углекислого газа в атмосферу. Об этом на радио "Вести ФМ" рассказал член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.

По его словам, развитие информационных технологий и цифровизация могут в недалеком будущем упереться в неэффективность с точки зрения расхода энергии и потребности в ней. Он подчеркнул, что безвредность цифровых технологий для окружающей среды - это иллюзия, и 2020 год это показал.

"Цифровые технологии потребляют уже 12% всей вырабатываемой в мире энергии. А более 70% энергии вырабатывается на ТЭС - сжигается газ, уголь, мазут. В результате на цифровые технологии приходится уже 3% выбросов СО2 в атмосферу. Эти выбросы распределяются следующим образом: 25% - обработка данных, 28% - передача данных, 47% - потребительские устройства", - сообщил Лосев, видимо, имея в виду и энергию, необходимую для производства цифровых устройств.

"Это получается, что цифровые технологии и весь этот прогресс с цифровизацией, вопреки ожиданиям, может нанести еще больший вред природе? А нам рассказывали, что это призвано сохранить природу", - с удивлением сказала ведущая Анна Шафран.

Эксперт отметил, что в докладе генерального совета Франции по экономике, промышленности, энергетике и технологиям говорится, что, несмотря на запрет полетов весной, в мире продолжался рост температуры и рост СО2 в атмосфере.

"Оказалось, что мировая авиационная отрасль ответственна только за 2% выбросов СО2, а цифровые технологии - уже за 3%", - добавил Лосев.

Он отметил, что цифровые технологии энергонеэффективные, и напомнил парадокс Джевонса, состоящий в том, что любой прогресс в области энергоэффективности приводит не к уменьшению потребления энергии, а наоборот, к увеличению. И если не перейти на иные принципы работы цифровых технологий, то к 2040 году цифровые технологии потребуют столько же энергии, сколько ее было произведено в мире в 2010 году . На Шафран это произвело большое впечатление.

"Мы, скорее всего, упремся в определенный барьер, связанный с мощностями, трафиком. По данным американской компании Cisco, трафик увеличивается в 10 раз каждые 10 лет. Но это значит, что с 1990 года он увеличился в тысячу раз. Текущая инфраструктура не справится с трафиком. А 5G, которую предлагают, - это еще большее потребление энергии. Получается, что для дальнейшего развития цифровых технологий необходим новый виток в технологическом развитии. Но мы пока этого не видим. А для дальнейшего прорыва требуются огромные средства и время", - сказал эксперт.

По его словам, в США сейчас сосредоточены на STEM - науке, технологии, инженерии, математике. Этот термин был введен в 2001 году. По американским данным, если 1% населения будет работать в сфере STEM, то ежегодный эффект в экономике будет 50 млрд долларов. Но для этого нужно двигать математику и технологии, а научные исследования подчинены требованиям быстрой окупаемости и наукометрии (бюрократическим формальным требованиям к научным трудам). К тому же на дистанционном режиме, который усиленно навязывается, невозможно подготовить ни математика, ни инженера.

В США также выяснили, что иммигранты и их дети основали почти половину компаний в списке Fortune 500 крупнейших мировых компаний. А подавляющее число специалистов в сфере искусственного интеллекта составляют иностранцы. И в США намерены привлекать их дальше.

Лосев напомнил, что цифровыми технологиями в США занимается Пентагон, а в России, добавила ведущая, - Минэкономразвития, Сбербанк, Сколково.

Лосев также обратил внимание на доклад нового американского аналитического центра на тему "Век искусственного интеллекта. План действий". Там написано, что лидерство США в установлении глобальных стандартов искусственного интеллекта поможет гарантировать продвижение интересов США, то есть сама цифровизация - это технология управления из США . Кроме того, там говорится о требовании быстрого внедрения цифровых разработок в военной сфере.

"То есть ИИ, внедренный во все сферы государственной жизни, автоматически означает управление извне?" - спросила Шафран.

"Абсолютно точно", - подтвердил Лосев.

Напомним, почти все цифровые платформы, которые внедряются в России, являются иностранными, а попадающие туда данные на россиян "утекают" неизвестно кому. Недавно в школах Санкт-Петербурга от родителей потребовали передать Google сведения о дополнительных занятиях своих детей.