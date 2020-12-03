03 Декабря 2020
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Политика За рубежом
Дональд Трамп (2020) | Фото: Первый канал

СМИ: Трамп перед уходом собирается помиловать себя и свое окружение "на будущее"

Американские СМИ сообщили, что Дональд Трамп задумался над "амнистией" для себя и своего окружения, которая может понадобиться после того, как нынешний глава Белого дома покинет его. Речь идет о "досрочном помиловании для родственников и союзников", таких как личный адвокат президента Руди Джулиани.

The New York Times пишет: Трамп заявил, что имеет "абсолютное право помиловать себя". По мнению издания, это указывает на то, что Трамп попытается заблокировать все возможности против любого будущего преследования.

Слухи о массовом "помиловании" для нынешнего руководства Белого дома появились после того, как на прошлой неделе Трамп создал такую защиту для своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Т. Флинна.

В США "помилование заранее" возможно с 1866 года, когда Верховный суд подтвердил право президента распространять помилование на "все время после совершения правонарушения". То есть глава государства может помиловать кого-то еще до суда. Впрочем, таких примеров в истории не слишком много. Но они были. Например, в 1974 году президент Форд помиловал Ричарда Никсона, чтобы предотвратить его преследование после Уотергейтского скандала. А в 1977 году, в первый день пребывания в должности президент Джмиим Картер помиловал сотни тысяч человек, уклонившихся от призыва во время войны во Вьетнаме, что позволило многим сбежавшим в Канаду вернуться домой, не опасаясь преследования.

Напомним, в России о подобной ситуации недавно позаботились сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников. Они внесли в Госдуму законопроект, который делает экс-президента России фактически неприкосновенным, причем его нельзя будет преследовать как по действиям, совершенным во время президентства, так и до и после него.

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СМИ: Трамп перед уходом собирается помиловать себя и свое окружение "на будущее"

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Теги: дональд трамп, помилование, амнистия, неприкосновенность



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