Свердловские депутаты в "закрытом режиме" отклонили возврат к прямым выборам мэра

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области на заседании комитета по местному самоуправлению рекомендовали отклонить законопроект о прямых выборах мэра Екатеринбурга. Как рассказал корреспонденту Накануне.RU один из авторов инициативы, екатеринбургский депутат Андрей Пирожков, региональные парламентарии заявили, что документ является юридически неполным.

При рассмотрении вопроса депутаты обращали свое внимание на изменение ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления", которые внесут после изменения Конституции. Вторым аргументом является то, что в тексте законопроекта необходимо прописать всю широту полномочий главы. По их словам, в нормативном документе этого не прописано.

"Мне кажется, что это не совсем уместные аргументы, потому что изменения происходят всегда и во всех законах. Не нужно их ждать. Нужно руководствоваться действующим законодательством. Во-вторых, конкретные полномочия глав могут и должны определяться уставами муниципалитетов, а не областным законом. Это закреплено в статьях 4 и 6 Европейской хартии о местном самоуправлении. К сожалению, депутаты не прислушались к этому. Нет никакого обязательства указывать полномочия главы муниципалитета в законе", - сказал народный избранник.

Как сообщало Накануне.RU, в поддержку инициативы было собрано 13 тыс. подписей. Под предлогом коронавирусной пандемии заседание комитета проходило без присутствия общественности, и даже сам Пирожков участвовал в обсуждении по Zoom.

8 декабря инициатива будет рассмотрена на большом заседании свердловского заксобрания.