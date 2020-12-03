Побитый Кокориным и Мамаевым водитель потребовал миллион рублей компенсации

Водитель Виталий Соловчук, потерпевший по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, направил в суд иск о взыскании 1 млн рублей в качестве компенсации за моральный ущерб.

В суде по иску назначена беседа на 14 декабря, сообщил источник ТАСС.

Напомним, в октябре 2018 года компания подралась с водителем телеведущей Ольги Ушаковой, Виталием Соловчуком. В августе этого года Ушакова отозвала иск к футболистам. Он был подан из-за нанесения материального ущерба автомобилю ведущей во время драки. Ущерб был компенсирован в полном объеме во внесудебном порядке.

В мае прошлого года прокурор во время прения сторон в суде заявила, что Соловчук фактически стал инвалидом после ударов футболиста Павла Мамаева, напоминает Regnum.