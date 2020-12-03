"Уралхим" стал владельцем контрольного пакета акций "Уралкалия"

"Уралхим" закрыл сделку по покупке акций "Уралкалия" - одного из крупнейших мировых производителей хлористого калия. В результате сделки первая компания стала владельцем более 75% уставного капитала второй, сообщили Накануне.RU в "Уралхиме".

Приобретение контроля над "Уралкалием" обеспечит компаниям возможность продолжения последовательной политики повышения эффективности производства, логистики и продаж обеих групп за счёт формирования пакетных предложений потребителям. Появится возможность представлять самый широкий спектр продуктов на основе азота, калия и фосфора на ключевых рынках потребления по всему миру. На покупку контрольного пакета акций деньги дал "Сбербанк" в рамках долгосрочного кредитного соглашения, структурированного как синдицированный кредит в российском праве (по форме документации Russian LMA).

Глава совета директоров "Уралхима" Дмитрий Мазепин отметил, что сделка является коммерческим проектом, обусловленным высокой маржинальностью рынка калийных удобрений, уверенностью в его дальнейшем росте и стабильным спросом на продукцию компании.

"Мы видим потенциал повышения эффективности "Уралхима" и "Уралкалия" в результате обмена опытом, стандартизации процессов, совместного применения лучших практик", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что предприятия не объединятся.

"Это не так. Никакого слияния компаний "Уралхим" и "Уралкалий" нет на повестке дня. Действительно, генеральный директор "Уралкалия" Дмитрий Осипов покинет свой пост, однако он останется в периметре компании и получит новые функции, также он сохранит свой пост в совете директоров компании. Генеральный директор "Уралхима" Сергей Момцемлидзе останется на своей должности. Если какие-то изменения произойдут, мы обязательно об этом сообщим", - заявил ранее представителя Мазепина Рината Гизатулина.