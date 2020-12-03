В Челябинской области за сутки скончались 13 человек с COVID-19

В Челябинской области за сутки у 303 человек подтвержден COVID-19, тринадцать человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 27 тыс. 542 человек.

В настоящий момент в регионе 9 тыс. 161 заболевши1. За сутки выписаны 47 человек, всего в регионе выздоровели 17 тыс. 422 пациента.

За прошедшие сутки умерло тринадцать человек. От COVID-19 скончались мужчины 57, 73 и 76 лет и женщины 55, 79, 80, 83 и 84 лет. Еще у пяти человек коронавирус был сопутствующим заболеванием. Это мужчины 69, 69, 76 и 82 лет и женщина 84 лет.