Дорожный фонд Челябинской области на 2021 год запланирован в размере 17 млрд рублей

Региональный дорожный фонд Челябинской области в 2021 году составит 17 млрд рублей. Этот показатель соответствует уровню первоначального бюджета 2020 года. Об этом на пресс-конференции сообщил министр дорожного строительства и транспорта региона Алексей Нечаев, передает корреспондент Накануне.RU.

Губернатором поставлена задача на привлечение федеральных средств. Как отметил министр, первый федеральный транш составит 296 млн руб. Средства будут предоставлены Челябинску и Магнитогорску по программе "Стимул".

В целом на дорожную отрасль региона из федерального бюджета будет предоставлено 1,3 млрд рублей. В результате средства дорожного фонда составят 18,3 млрд рублей с учетом средств федерального бюджета.

Из них 7,2 млрд рублей будут направлено муниципалитетам на развитие улично-дорожной сети. Так, Челябинск получит порядка 4 млрд рублей, из них 2,3 млрд на содержание улично-дорожной сети. Дополнительно город получит 836 млн рублей для реализации нацпроекта.

В 2020 году было отремонтировано 800 км дорог. На 2021 год планируется выполнить такой же объем работ.