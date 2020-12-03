Дорожный фонд Челябинской области на 2021 год запланирован в размере 17 млрд рублей

03 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Эрдоган начинает и выигрывает?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область
техника, ремонт дороги (2019) | Фото: Накануне.RU

Дорожный фонд Челябинской области на 2021 год запланирован в размере 17 млрд рублей

Региональный дорожный фонд Челябинской области в 2021 году составит 17 млрд рублей. Этот показатель соответствует уровню первоначального бюджета 2020 года. Об этом на пресс-конференции сообщил министр дорожного строительства и транспорта региона Алексей Нечаев, передает корреспондент Накануне.RU.

Губернатором поставлена задача на привлечение федеральных средств. Как отметил министр, первый федеральный транш составит 296 млн руб. Средства будут предоставлены Челябинску и Магнитогорску по программе "Стимул".

В целом на дорожную отрасль региона из федерального бюджета будет предоставлено 1,3 млрд рублей. В результате средства дорожного фонда составят 18,3 млрд рублей с учетом средств федерального бюджета.

Из них 7,2 млрд рублей будут направлено муниципалитетам на развитие улично-дорожной сети. Так, Челябинск получит порядка 4 млрд рублей, из них 2,3 млрд на содержание улично-дорожной сети. Дополнительно город получит 836 млн рублей для реализации нацпроекта.

В 2020 году было отремонтировано 800 км дорог. На 2021 год планируется выполнить такой же объем работ.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Дорожный фонд Челябинской области на 2021 год запланирован в размере 17 млрд рублей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: дорожный фонд, ремонт дорог, строительство, содержание дорог,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети