03 Декабря 2020
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Общество В России Москва
Вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2020) | Фото: пресс-служба РПФИ / НИЦ им. Гамалеи / sputnikvaccine.com

Мишустин велел за неделю разработать правила транспортировки вакцины от коронавируса

Михаил Мишустин распорядился за неделю разработать и утвердить временные санитарные правила транспортировки вакцины от коронавируса. Поручение, опубликованное на сайте кабинета министров, адресовано Роспотребнадзору, Минздраву и Минюсту, срок его исполнения – 8 декабря.

"Тема доставки вакцины для профилактики коронавируса обсуждалась на заседании координационного совета 1 декабря. Глава Минздрава Михаил Мурашко доложил, что логистические цепочки поставок препарата в регионы отработаны. Склады к приему вакцины готовы, и сейчас завершается отработка цепи поставок непосредственно по центральным районным больницам. Временные правила позволят закрепить процедуру", - говорится в сообщении правительства.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин распорядился начать массовую вакцинацию от коронавируса уже на следующей неделе (в период с 7 по 13 декабря). Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что инфраструктура в целом к этому готова.

Многие разрабатываемые вакцины от коронавируса, в том числе российский "Спутник V", имеют очень сложные требования к хранению и транспортировке, в частности, к соблюдению низкого температурного режима. Поэтому "Спутник V" был разработан в двух формах – классической и в виде порошка, который проще хранить и перевозить, но он сложнее в производстве и применении, что сказывается и на цене.

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Мишустин велел за неделю разработать правила транспортировки вакцины от коронавируса

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Теги: транспортировка, вакцина от коронавируса, массовая вакцинация



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