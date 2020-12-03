03 Декабря 2020
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Общество За рубежом
Алексей, Дмитрий Ананьевы (2017) | Фото: web-compromat.com

Кипрский суд арестовал активы братьев Ананьевых на 267 миллионов евро

Окружной суд Лимасола на Кипре по иску банка "Траст" арестовал по всему миру активы бывших владельцев Промсвязьбанка братьев Ананьевых, а также их жен на сумму 267 млн евро. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на банк.

По данным издания, судом также было удовлетворено заявление об аресте активов третьего лица, которое предположительно является номинальным держателем части активов олигархов.

В "Трасте" уточнили, что требования к банкирам были связаны с реализацией финансовых схем, которые имели "признаки мошеннических действий", путем выдачи необеспеченных кредитов, а также займов с существенно недостаточным обеспечением.

В октябре сообщалось, что Следственный комитет России наложил арест на имущество Ананьевых на общую сумму 50 млрд рублей по делу "Промсвязьбанка".

В прошлом году следствие раскрыло подробности предполагаемого вывода денег "Промсвязьбанка", который вменяют его бывшим совладельцам, братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым.

По версии следствия, братья под видом фиктивных сделок за пять дней вывели 66,3 млрд руб., $575 млн и €24,4 млн. Еще день им понадобился для легализации 39 млрд руб. и $169 млн.

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Кипрский суд арестовал активы братьев Ананьевых на 267 миллионов евро

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Теги: братья ананьевы, арест активов, кипр



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