03 Декабря 2020
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благоустройство набережной реки Миасс, Челябинск (2020) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске подрядчик сорвал сроки строительства набережной на реке Миасс

В Челябинске подрядчик не успеет завершить в 2020 году строительство набережной реки Миасс. Завершать работы будут в следующем году. Подрядчику за срыв сроков грозят штрафные санкции. Об этом на пресс-конференции рассказал вице-губернатор Сергей Шаль, передает корреспондент Накануне.RU.

Заказчиком работает выступает управление дорожного хозяйства администрации Челябинска. В ежедневном режиме на объекте ведется строительный контроль. Каждую неделю проводят совещания. По словам Сергея Шаля, работы ведутся активно, но в этом году объект не успеют закончить.

"Наша задача - найти средства для окончания работ в следующем году", - подчеркнул он.

В этом году будет закончена облицовка гранитом парапета, лестниц, все работы, связанные с выносом инженерных коммуникаций и их переустройством, будет обустроена ливневая канализация, проведены работы по переустройству русла реки Игуменка.

Укладку плитки и асфальта, а также установку малых форм будут делать весной следующего года.

За срыв сроков подрядчику грозит наказание.

"Уверен, что управление дорожного хозяйства Челябинска как заказчик применит все санкции, предусмотренные договором", - подчеркнул Сергей Шаль.

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В Челябинске подрядчик сорвал сроки строительства набережной на реке Миасс

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Теги: набережная, строительство, Миасс, Сергей Шаль,



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