03 Декабря 2020
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Пожар, крыша, Студенческая, Пермь (2020) | Фото: t.me/minterbez_permkrai

Губернатор Прикамья поручил оказать помощь погорельцам из пятиэтажки на улице Студенческая

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил министерству территориальной безопасности взять на контроль вопрос оказания помощи жильцам дома №20 по улице Студенческая, где сегодня утром произошел пожар, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Глава Перми Дмитрий Самойлов пообещал погорельцам, что пострадавшие квартиры будут восстановлены. Особую благодарность мэр выразил сотрудникам пожарной охраны, МЧС и службы спасения, которые мастерски отработали и не пустили распространение огня дальше кровли, тем самым предотвратили человеческие жертвы.

Возгорание кровли пятиэтажки произошло примерно в 7.00. В доме проживает 75 человек. Их эвакуировали и разместили в школе №116. Никто не пострадал. Пожарные ликвидировали горение на площади около 400 кв.м. В дальнейшем их разместят в гостинице "Спутник".

Причины пожара устанавливают органы дознания и испытательная пожарная лаборатория МЧС России по Пермскому краю.

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Губернатор Прикамья поручил оказать помощь погорельцам из пятиэтажки на улице Студенческая

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Теги: Студенческая, пожар, помощь



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