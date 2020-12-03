Губернатор Прикамья поручил оказать помощь погорельцам из пятиэтажки на улице Студенческая

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил министерству территориальной безопасности взять на контроль вопрос оказания помощи жильцам дома №20 по улице Студенческая, где сегодня утром произошел пожар, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Глава Перми Дмитрий Самойлов пообещал погорельцам, что пострадавшие квартиры будут восстановлены. Особую благодарность мэр выразил сотрудникам пожарной охраны, МЧС и службы спасения, которые мастерски отработали и не пустили распространение огня дальше кровли, тем самым предотвратили человеческие жертвы.

Возгорание кровли пятиэтажки произошло примерно в 7.00. В доме проживает 75 человек. Их эвакуировали и разместили в школе №116. Никто не пострадал. Пожарные ликвидировали горение на площади около 400 кв.м. В дальнейшем их разместят в гостинице "Спутник".

Причины пожара устанавливают органы дознания и испытательная пожарная лаборатория МЧС России по Пермскому краю.