В Петербурге на пять новогодних дней закроются все кафе и рестораны

В Санкт- Петербурге запретили посещение музеев, театров и концертов на весь период новогодних праздников - с 30 декабря по 10 января.

Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщает пресс-служба администрации главы города.

С 25 по 29 декабря, а также с 4 по 10 января рестораны и кафе не смогут работать с 19:00 до 06:00.

С 30 декабря по 3 января все рестораны, кафе и бары вообще не будут работать. На вынос общепит сможет работать и после комендантского часа.

С 4 декабря будут закрыты аквапарки, океанариумы города, а с 14 декабря запретят занятия по дополнительным общеразвивающим программам.

Стоит отметить, новая волна ограничений была введена после того, как разгорелся скандал из-за толп на концертах рэпера Басты в Ледовом дворце.

2 декабря депутат петербургского Законодательного собрания от "Партии роста" Оксана Дмитриева потребовала срочно закрыть индустрию развлечений в Северной столице из-за роста числа заболевших коронавирусом. Ранее Петербург вошел в число двух регионов, где свободных коек меньше 5%.

Как отмечает Regnum, месяц назад Дмитриева и ее однопартиец, депутат Сергей Трохманенко уже предлагали губернатору Александру Беглову ввести жесткие ограничения.