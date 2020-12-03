В Петербурге на пять новогодних дней закроются все кафе и рестораны
В Санкт- Петербурге запретили посещение музеев, театров и концертов на весь период новогодних праздников - с 30 декабря по 10 января.
Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщает пресс-служба администрации главы города.
С 25 по 29 декабря, а также с 4 по 10 января рестораны и кафе не смогут работать с 19:00 до 06:00.
С 30 декабря по 3 января все рестораны, кафе и бары вообще не будут работать. На вынос общепит сможет работать и после комендантского часа.
С 4 декабря будут закрыты аквапарки, океанариумы города, а с 14 декабря запретят занятия по дополнительным общеразвивающим программам.
Стоит отметить, новая волна ограничений была введена после того, как разгорелся скандал из-за толп на концертах рэпера Басты в Ледовом дворце.
2 декабря депутат петербургского Законодательного собрания от "Партии роста" Оксана Дмитриева потребовала срочно закрыть индустрию развлечений в Северной столице из-за роста числа заболевших коронавирусом. Ранее Петербург вошел в число двух регионов, где свободных коек меньше 5%.
Как отмечает Regnum, месяц назад Дмитриева и ее однопартиец, депутат Сергей Трохманенко уже предлагали губернатору Александру Беглову ввести жесткие ограничения.