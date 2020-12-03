ВЭБ.РФ вложился в бессрочные облигации РЖД пенсионными накоплениями россиян

03 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Эрдоган начинает и выигрывает?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России Москва
Олег Белозеров, РЖД (2015) | Фото: fed.sibnovosti.ru

ВЭБ.РФ вложился в бессрочные облигации РЖД пенсионными накоплениями россиян

ВЭБ.РФ вложился в бессрочные облигации ОАО РЖД. Монополист ранее выпустил их, чтобы в условиях кризиса изыскать средства на реализацию инвестпрограммы.
Читайте также:

По данным "Обзора ключевых показателей НПФ", выпущенного ЦБ РФ, ВЭБ вложил в вечные облигации средства инвестиционного портфеля пенсионных накоплений ПФР. Эти деньги ранее хранились на банковских депозитах. Они принадлежат так называемым "молчунам" – россиянам, которые не написали заявления о переводе накоплений. Таковых насчитывается 39 млн. Доля корпоративных облигаций в портфеле ВЭБа в итоге увеличилась до 34,8%.

Издание Finanz.ru отмечает, что в схеме с вечными облигациями РЖД расчет изначально был на пенсионные средства – в мае ВЭБу разрешили купить бумаги на 100 млрд руб. РЖД размещала выпуски облигаций частями, начиная с июня. Ставка по ним колебалась от 6,55% годовых до 7,3%. Напомним, ЦБ сейчас прогнозирует инфляцию по итогам года в районе 4% (но эксперты сомневаются в этом, полагая, что реальная цифра гораздо выше).

Интересно, что этот инструмент, которым воспользовалась РЖД, постоянно нахваливает Владимир Путин. Не проходит ни одного совещания по перспективам экономического развития, на котором бы он не отметил хитрый ход госкомпании, нашедшей в условиях кризиса деньги на инвестпрограмму. При этом президент предпочитает не говорить об инвесторах, приобретающих бессрочные облигации.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

ВЭБ.РФ вложился в бессрочные облигации РЖД пенсионными накоплениями россиян

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: вэб.рф, пенсионные накопления, бессрочные облигации, ржд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети