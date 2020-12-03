ВЭБ.РФ вложился в бессрочные облигации РЖД пенсионными накоплениями россиян

ВЭБ.РФ вложился в бессрочные облигации ОАО РЖД. Монополист ранее выпустил их, чтобы в условиях кризиса изыскать средства на реализацию инвестпрограммы.

По данным "Обзора ключевых показателей НПФ", выпущенного ЦБ РФ, ВЭБ вложил в вечные облигации средства инвестиционного портфеля пенсионных накоплений ПФР. Эти деньги ранее хранились на банковских депозитах. Они принадлежат так называемым "молчунам" – россиянам, которые не написали заявления о переводе накоплений. Таковых насчитывается 39 млн. Доля корпоративных облигаций в портфеле ВЭБа в итоге увеличилась до 34,8%.

Издание Finanz.ru отмечает, что в схеме с вечными облигациями РЖД расчет изначально был на пенсионные средства – в мае ВЭБу разрешили купить бумаги на 100 млрд руб. РЖД размещала выпуски облигаций частями, начиная с июня. Ставка по ним колебалась от 6,55% годовых до 7,3%. Напомним, ЦБ сейчас прогнозирует инфляцию по итогам года в районе 4% (но эксперты сомневаются в этом, полагая, что реальная цифра гораздо выше).

Интересно, что этот инструмент, которым воспользовалась РЖД, постоянно нахваливает Владимир Путин. Не проходит ни одного совещания по перспективам экономического развития, на котором бы он не отметил хитрый ход госкомпании, нашедшей в условиях кризиса деньги на инвестпрограмму. При этом президент предпочитает не говорить об инвесторах, приобретающих бессрочные облигации.