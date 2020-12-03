Здание над станцией "Бажовская" в Екатеринбурге снесут "окончательно и бесповоротно"

Верховный суд РФ не будет рассматривать кассационную жалобу застройщика здания, возведенного над законсервированной станцией метро "Бажовская" в Екатеринбурге. Таким образом, оно окончательно подлежит сносу.

Вердикт о демонтаже здания над "Бажовской" был вынесен еще в декабре прошлого года, а 10 марта 2020 года определение суда первой инстанции вступило в силу. С этой даты начался 30-дневный отсчет для выполнения ответчиком (ООО "Промавтосервис") исковых требований администрации Екатеринбурга о сносе самовольно построенного объекта в районе перекрестка улиц 8 Марта и Большакова, а также возвращении участка в муниципальную собственность.

Решение компания оспаривала в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде и Арбитражном суде Уральского округа, но безрезультатно. А в августе обратилась в Верховный суд России.

Как сообщается в электронной картотеке дел, 2 декабря тот вынес определение "Об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ".

"Все решения, которые уже состоялись, сейчас вступили в силу окончательно и бесповоротно. По процессуальному законодательству все инстанции, которые могли быть пройденными, пройдены. Здание признано самовольным строением, и ответчик должен его снести", - рассказала Накануне.RU начальник юридического отдела департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Евгения Рожок.

Юрист уточнила, что пока действует приостановка решений судов о сносе, которую ранее определил Верховный суд. Теперь по закону она должна быть отменена, после чего и начнется демонтаж здания.