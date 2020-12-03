03 Декабря 2020
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Общество Челябинская область
Алексей Текслер, Рашид Исмаилов, (2019) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В Челябинской области утвердили региональный экологический стандарт

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер утвердил региональный экологический стандарт, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Решение было принято на заседании Координационного совета по вопросам экологии. Экостандарт представляет собой дополнительные меры, которые не предусмотрены федеральным и региональным законодательством в сфере экологии, они жестче действующих нормативно-правовых актов. В связи с этим часть норм экологического стандарта будет имплементирована в региональное экологическое законодательство.

В частности, в регионе создается система онлайн-мониторинга качества атмосферного воздуха. Доступ к этим данным будет иметь каждый житель. Заключаются соглашения с промышленниками. В настоящий момент таких соглашений 16, до конца года еще 30 предприятий подпишут соглашение с правительством региона.

"Стандарт учитывает такую интересную новинку, как добровольный экологический аудит с публичным форматом. Мы обязательно это будем внедрять. Речь идет не о принуждении, а о формировании экологической ответственности всех наших предприятий. У промышленников не должно быть мысли, что можно работать на территории Челябинской области и не нести экологическую ответственность за результаты своего труда. Все новые предприятия сразу должны быть экологически чистыми, это не обсуждается", – заявил Алексей Текслер.

Также будет организована работа по созданию системы мониторинга загрязнения воды и почв, увеличению количества и площадей особо охраняемых природных территорий, реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов, предотвращению возникновения несанкционированных свалок на территории региона и созданию эффективной системы утилизации отходов. Эксперимент по квотированию выбросов будет тиражироваться на весь регион. Будет реализована практика перевода общественного и коммунального транспорта на использование экологичных видов топлива.

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В Челябинской области утвердили региональный экологический стандарт

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Теги: экологический стандарт, Алексей Текслер, экология, выбросы, предприятия,



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