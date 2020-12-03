Росприроднадзор Прикамья проводит внеплановую проверку завода из-за летнего загрязнения Камы

03 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Эрдоган начинает и выигрывает?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Приволжский ФО Пермский край
зеленый патруль, кама, толыч, река, экология (2020) | Фото: greenpatrol.ru

Росприроднадзор Прикамья проводит внеплановую проверку завода из-за летнего загрязнения Камы

Росприроднадзор продолжает выяснять причины загрязнения реки Кама в Березниках, которое произошло этим летом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства. По требованию прокуратуры, Западно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора проводит внеплановую проверку "Березниковского содового завода" (БСЗ).

Она будет длиться до 7 декабря. Ранее природоохранная прокуратура провела проверку шламонакопителя №2 на предприятии.

Напомним, ранее компания "Уралхим" приняла решение остановить работу расположенного в Березниках филиала "Азот" из-за резкого превышения содержания хлоридов кальция в реке Кама, откуда идет забор воды для производства удобрений. Позже общественная организация "Зеленый патруль" обнародовала первые результаты общественной экологической инспекции в Березниках. Обследованы все притоки Камы, хранилища отходов местных предприятий, отобраны пробы воды, произведена фото и видеосъемка территории.

Об утечке сточных вод из шламонакопителя "Березниковского содового завода" сообщил "Зеленый патруль". Ранее о том, что загрязняющие вещества попадают в реку из шламонакопителя (без указания какого именно), сообщали в Росприроднадзоре и следственном комитете. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил обращения экологически опасных отходов и веществ". В Березниковском содовом заводе отрицают обвинения в загрязнении Камы и утверждают, что все это происки конкурентов. Ущерб "Уралхима" от простоя филиала в Березниках из-за загрязнения Камы составил $8 миллионов.

Резкое однократное повышение концентрации хлоридов в июле 2020 года не повлекло негативного воздействия на Камское водохранилище, гибель водных биологических ресурсов не зафиксирована. Данные мониторинга свидетельствуют о локальном характере загрязнения хлоридами, в двух километрах ниже по течению их содержание не превышало предельно допустимую концентрацию.

На сегодняшний день все предприятия, осуществляющие забор воды из Камского водохранилища для технических нужд, работают в штатном режиме.

По обращению Росприроднадзора Федеральным агентством водных ресурсов принято решение о включении в программу мониторинга Камского водохранилища дополнительных створов наблюдения в районе Березников начиная с 2021 года.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Росприроднадзор Прикамья проводит внеплановую проверку завода из-за летнего загрязнения Камы

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Башкирская содовая компания, Берещзниковский содовый завод, Кама, загрязнение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.11.2020 15:45 Мск Шламонакопитель, стоки которого загрязнили Каму вблизи Березников, осушат лишь к 2030 году
Ранее 06.08.2020 07:40 Мск Экологический ущерб от загрязнения реки Толыч в Березниках - 24 миллиона
Ранее 03.08.2020 16:18 Мск Ущерб "Уралхиму" от простоя филиала в Березниках из-за загрязнения Камы - $8 миллионов
Ранее 29.07.2020 20:19 Мск В Прикамье возбуждены уголовные дела из-за загрязнения земли вблизи Камы
Ранее 21.07.2020 12:37 Мск В Башкирской содовой компании открестились от загрязнения Камы в Березниках
Ранее 20.07.2020 20:33 Мск Содержание нефтепродуктов в реке Толыч в Березниках превышено в 500 раз
Ранее 16.07.2020 10:59 Мск В Березниках возбудили уголовное дело из-за загрязнения Камы
Ранее 16.07.2020 08:00 Мск В Прикамье Росприроднадзор назвал источник загрязнения Камы
Ранее 14.07.2020 14:05 Мск Течет из "Белого моря". Общественники озвучили причину загрязнения Камы
Ранее 14.07.2020 09:09 Мск Содержание хлоридов в питьевом водозаборе Камского водохранилища не превышает допустимых норм
Ранее 13.07.2020 15:50 Мск Загрязнение Камы не повлияет на снабжение жителей Березников водой, - "Т Плюс"
Ранее 13.07.2020 15:33 Мск Прокуратура Прикамья обнаружила признаки состава преступления в загрязнении Камы
Ранее 10.07.2020 19:53 Мск К загрязнению Камы подключился следственный комитет
Ранее 10.07.2020 08:38 Мск Росприроднадзор нашел предполагаемый источник загрязнения Камы
Ранее 09.07.2020 12:22 Мск Загрязнение Камы расследуют сразу несколько ведомств
Ранее 08.07.2020 15:29 Мск В Прикамье филиал "Уралхима" закрыл производство из-за сильного загрязнения Камы

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети