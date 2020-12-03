Росприроднадзор Прикамья проводит внеплановую проверку завода из-за летнего загрязнения Камы

Росприроднадзор продолжает выяснять причины загрязнения реки Кама в Березниках, которое произошло этим летом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства. По требованию прокуратуры, Западно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора проводит внеплановую проверку "Березниковского содового завода" (БСЗ).

Она будет длиться до 7 декабря. Ранее природоохранная прокуратура провела проверку шламонакопителя №2 на предприятии.

Напомним, ранее компания "Уралхим" приняла решение остановить работу расположенного в Березниках филиала "Азот" из-за резкого превышения содержания хлоридов кальция в реке Кама, откуда идет забор воды для производства удобрений. Позже общественная организация "Зеленый патруль" обнародовала первые результаты общественной экологической инспекции в Березниках. Обследованы все притоки Камы, хранилища отходов местных предприятий, отобраны пробы воды, произведена фото и видеосъемка территории.

Об утечке сточных вод из шламонакопителя "Березниковского содового завода" сообщил "Зеленый патруль". Ранее о том, что загрязняющие вещества попадают в реку из шламонакопителя (без указания какого именно), сообщали в Росприроднадзоре и следственном комитете. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил обращения экологически опасных отходов и веществ". В Березниковском содовом заводе отрицают обвинения в загрязнении Камы и утверждают, что все это происки конкурентов. Ущерб "Уралхима" от простоя филиала в Березниках из-за загрязнения Камы составил $8 миллионов.

Резкое однократное повышение концентрации хлоридов в июле 2020 года не повлекло негативного воздействия на Камское водохранилище, гибель водных биологических ресурсов не зафиксирована. Данные мониторинга свидетельствуют о локальном характере загрязнения хлоридами, в двух километрах ниже по течению их содержание не превышало предельно допустимую концентрацию.

На сегодняшний день все предприятия, осуществляющие забор воды из Камского водохранилища для технических нужд, работают в штатном режиме.

По обращению Росприроднадзора Федеральным агентством водных ресурсов принято решение о включении в программу мониторинга Камского водохранилища дополнительных створов наблюдения в районе Березников начиная с 2021 года.