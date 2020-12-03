03 Декабря 2020
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Экономика Сибирский ФО Республика Тыва
общепит, кафе, еда, питание (2020) | Фото: Пресс-центр правительства Республики Тыва

Власти Тувы поддержат малый бизнес. Вдвое снизят налоги для предприятий региона, пострадавших от коронавирусных ограничений

Власти Тувы в два раза снизят налоговые ставки для малого и среднего бизнеса на будущий 2021 год, передает корреспондент Накануне.RU. Правительство республики предпринимает меры для поддержки малого бизнеса региона.

Предпринимателям помогут минимизировать убытки от ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Кроме того, руководство республики смягчило удар, который могли бы нанести бизнесу предновогодние жесткие меры Роспотребнадзора.

В пресс-центре правительства Тувы напомнили, что санитарное ведомство настаивало на введении накануне Нового года довольно серьезных мер ограничений для предприятий общественного питания. В Туве принято решение свести ограничения к требованиям относительно площади. Сегодня на каждого посетителя предприятий общепита должно приходиться не менее 4 квадратных метров, а всего в помещениях не должно быть более 50 человек.

(2019)|Фото: Накануне.RU

При этом, стоит отметить, что общепит, который может пострадать и от таких ограничений, не оставят в беде. Первый заместитель главы республики Александр Брокерт отметил, что минфин республики просчитал налоговые параметры на будущий год и готов понизить ставку вдвое.

"Если в начале года для индивидуальных предпринимателей мы снизили налог с 6% до 1%, то на следующий год ставка для них будет снижена в два раза – до 3%, – заметил Александр Брокерт. – Также в два раза – с 15% до 7% – будет снижена ставка для тех, кто работал по системе "доходы и минус расходы".

общепит, кафе, еда, питание(2020)|Фото: Пресс-центр правительства Республики Тыва

В Туве пытаются системно поддержать малый бизнес. В настоящее время продолжают действовать не только льготные налоговые ставки, но и многие другие меры поддержки предприятий, которые были приняты в начале пандемии. Это поддержка тех людей, которые за счет собственных рисков создают добавленную стоимость, платят налоги, содержат свои семьи, отметил Александр Брокерт, докладывая о ситуации главе республики Тыва Шолбану Кара-оолу.

Шолбан Кара-оол, тува(2020)|Фото: gov.tuva.ru

Важно, что, несмотря на все ограничения, в декабре в Туве в пандемическом формате будет проведен конкурс на лучшего предпринимателя года, для участия в котором все районные администрации должны выдвинуть своих участников. Кроме того, Минэкономики и Фонд поддержки малого бизнеса уже сосредоточились на кредитовании реального бизнеса. "В их число входят строительные и сельскохозяйственные предприятия, – заметил первый зампред. – Тут будет жесткий подход: будем поддерживать именно тех, кто занимается производством, а не тех, кто практикует посреднические услуги в торговле".

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Власти Тувы поддержат малый бизнес. Вдвое снизят налоги для предприятий региона, пострадавших от коронавирусных ограничений

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Теги: малый и средний бизнес, налоги



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