03 Декабря 2020
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глонасс (2009) | Фото: www.news.onru.ru

Продлен мораторий на установку "Эры-Глонасс" для автомобилей, которые жители Дальнего Востока покупают за рубежом

Правительство продлило мораторий на установку модуля "Эра-Глонасс" в машины, введенные из-за рубежа. Но только для жителей Дальнего Востока. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин.

Мораторий будет распространяться на подержанные праворульные автомобили, купленные для личных нужд. Послаблением смогут воспользоваться жители Дальневосточного федерального округа, а также граждане, планирующие переехать в этот регион на постоянное место жительства.

Мораторий на обязательную установку модулей уже продлевался в 2019 году. Срок действия распоряжения, которое определяет его параметры, истекает 2 декабря.

Напомним, требование по установке "Эры-Глонасс" действует с 2017 года. В правительстве считают, что автоматическая передача данных и координат в случае аварии помогает экстренным службам быстрее отреагировать.

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Продлен мораторий на установку "Эры-Глонасс" для автомобилей, которые жители Дальнего Востока покупают за рубежом

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Теги: эра-глонасс, праворульные автомобили, дальний восток



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