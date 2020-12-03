Продлен мораторий на установку "Эры-Глонасс" для автомобилей, которые жители Дальнего Востока покупают за рубежом

Правительство продлило мораторий на установку модуля "Эра-Глонасс" в машины, введенные из-за рубежа. Но только для жителей Дальнего Востока. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин.

Мораторий будет распространяться на подержанные праворульные автомобили, купленные для личных нужд. Послаблением смогут воспользоваться жители Дальневосточного федерального округа, а также граждане, планирующие переехать в этот регион на постоянное место жительства.

Мораторий на обязательную установку модулей уже продлевался в 2019 году. Срок действия распоряжения, которое определяет его параметры, истекает 2 декабря.

Напомним, требование по установке "Эры-Глонасс" действует с 2017 года. В правительстве считают, что автоматическая передача данных и координат в случае аварии помогает экстренным службам быстрее отреагировать.